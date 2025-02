Gaza-Pläne: Bedrückend, was Trump da versucht

US-Präsident Trumps Pläne für eine zwangsweise Räumung des Gazastreifens stoßen in der arabischen Welt, in Europa und auch in China auf Kritik. Lediglich aus dem rechtsextremen israelischen Lager kommt Zustimmung.

ie Nachrichten aus Washington werfen aber auch Fragen auf: Wie werden sich die Äußerungen Trumps auf die derzeit hoch sensible Phase der Verhandlungen auswirken? Und was wird aus der berühmten Zwei-Staaten-Lösung?

Die Nahost-Expertin Bente Scheller von der Heinrich-Böll-Stiftung (den Grünen nahestehend) findet es "bedrückend, was Trump da versucht. Die Zwei-Staaten-Lösung ist das einzige Konzept, das die Interessen beider Seiten berücksichtigt. Ich denke, es wäre leichtfertig, das jetzt vom Tisch zu nehmen". Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Marie Gediehn erklärt Bente Scheller außerdem, welche Reaktion aus Europa angemessen wäre – und warum wir die Hoffnung auf einen Friedensprozess im Nahen Osten trotz allem nicht aufgeben sollten.