Die Gastronomie gehört zu den besonders schwer betroffenen Branchen in der Corona-Krise. Dass der Lockdown nun verlängert wird, damit habe man gerechnet, sagt der Mannheimer Gastronom und Party-Planer Andreas Stolze. Selbst wenn die Restaurants an Weihnachten öffnen dürften, werde er lediglich einen Abhol- und Lieferservice anbieten. Warum Stolze so verfährt, erklärt der Gastronom im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Astrid Meisoll.