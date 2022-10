Gas-Grundversorgung: Wie komme ich in den jetzt oft günstigeren Tarif?

Die sogenannte "Grundversorgung" galt lange als zu teuer im Vergleich zu anderen Gas-Tarifen. Das hat sich seit dem Wegfall von billigem Gas aus Russland als Folge von Putins Krieg in der Ukraine geändert. Plötzlich sind die Stadtwerke, also die Grundversorger, häufig am günstigsten. Aber wie klappt der Wechsel in die Grundversorgung - am besten ohne Zwischenstation in der sehr teuren, sogenannten "Ersatzversorgung"? Denn tatsächlich gibt es ein Recht auf Grundversorgung, betont Saidi Sulilatu vom Geldratgeber "Finanztip" im Gespräch mit Jonathan Hadem.