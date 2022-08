per Mail teilen

Gartenschläfer stehen auf der Roten Liste der vom Aussterben bedrohten Arten, das ergab ein dreijähriges Projekt „Spurensuche Gartenschläfer“. Wir sprechen mit der Projektleiterin Julia Dreyer über die gefährdeten Nager.

Wir berichten über den Skandal um die privatisierte Wasserwirtschaft in Großbritannien, über grünen Wasserstoff, der jetzt auch in der spanischen Meseta produziert wird und über schmelzende Gletscher in der Schweiz.

Eine Sendung von Elke Klingenschmitt, 25. August 2022