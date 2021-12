Gans, Wein, Kuchen: Weihnachtsvöllerei stresst den Magen

Viel sitzen, wenig Bewegung und dann auch noch das viele, gute Essen. All das belastet den Körper und vor allem den Magen. Häufige Folge: Sodbrennen. Ursachen seien Zucker und Fett, sagt der Arzt und Journalist Lother Zimmermann im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch. Mindestens jeder fünfte Mensch habe damit Probleme, so der Arzt. Halte der Zustand länger an, könne das zu dauerhaften Problemen und zu Schäden an der unteren Speiseröhre führen. Wie man dem begegnen kann und was man vermeiden sollte, das sagt Lothar Zimmermann ebenfalls in dem SWR Aktuell-Gespräch.