Vor der New Yorker Börse haben am Wochenende dutzende Menschen protestiert und eine stärkere Kontrolle von Banken und Hedgefonds durch die Politik gefordert. Hintergrund ist der Hype um die Gamestop-Aktie, deren Kurs in den vergangenen Tagen teilweise um 2.000 Prozent in die Höhe geschossen war.