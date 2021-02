Gesundheitsminister Spahn hat einen Corona-Impfstoff für Kinder und Jugendliche in Aussicht gestellt. Das BKA warnt, Bedrohungen durch Corona-Leugner würden immer mehr werden. Die Stadt Ludwigshafen will doch nicht die geplante 15-Kilometer-Regel in Kraft setzen. Alle wichtigen Entwicklungen zum Coronavirus lesen Sie hier in unserem Live-Blog. mehr...