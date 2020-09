EU-Gesundheitskommissarin Kyriakides fordert dringend dazu auf, den steigenden Corona-Infektionen gegenzusteuern. In Nordrhein-Westfalen sollen Privatfeiern beim Ordnungsamt angemeldet werden. In Österreich wird es in der Wintersaison keine Après-Ski-Veranstaltungen geben. Alle wichtigen Entwicklungen zum Coronavirus lesen Sie hier in unserem Live-Blog. mehr...