In dieser Woche ist es genau 30 Jahre her, dass Orkan "Wiebke" über den Südwesten gezogen ist. Und dabei eine beispiellose Spur der Verwüstung in den Wäldern in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg hinter sich her gezogen hat: Nicht einzelne Bäume waren entwurzelt, sondern ganze Flächen entwaldet, auf denen kein Baum mehr stand. In dieser Ausgabe von Global sprechen wir mit einem Förster darüber, welchen Weg er gegangen ist, um den Wald in seinem Revier wieder aufzuforsten. Außerdem geht es darum, welche Lehren die Forstwirtschaft aus Wiebke gezogen hat, und wie sich die Wälder dadurch verändert haben. Die weiteren Themen: Das AKW Fessenheim steht vor der Abschaltung. Das Erneuerbare-Energien-Gesetz wird 20. Und den Mammutbäumen in Kalifornien macht ein Schädling zu schaffen. Eine Sendung von Dominik Bartoschek, 27.02.2020 mehr...