G7-Treffen an der Ostsee: Außenminister wollen Einigkeit gegenüber Russland demonstrieren

Die Außenminister der sieben führenden Industriestaaten treffen sich in Weissenhaus in Schleswig-Holstein. Im Mittelpunkt des dreitägigen G7-Treffens unter deutscher Präsidentschaft sollen die Folgen des Krieges in der Ukraine stehen.