Fußverkehr-Verband begrüßt das Ende des E-Scooter-Verleihs in Paris

Paris war die erste Stadt in Europa, die E-Roller zum Ausleihen hatte - und nun ist sie die erste, die sie wieder abschafft. Die Einwohner konnten gestern darüber abstimmen, ob sie die Leih-Elektrotretroller weiter in der Stadt haben wollen oder nicht. Und das Ergebnis ist deutlich: Fast 90 Prozent der Teilnehmer haben dagegen gestimmt. Die Wahlbeteiligung war zwar niedrig, aber die Stadt sieht das Ergebnis trotzdem als bindend an. Das begrüßt Ingo Rohlfs aus Reutlingen. Er engagiert sich im Verein "FUSS", dem Fachverband Fußverkehr Deutschland, also einem Verkehrsclub, der sich für sicheres Zufußgehen einsetzt. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Herrler plädiert er dafür, die "letzte Meile" gar nicht mit Hilfsmitteln, sondern zu Fuß zu bewältigen.