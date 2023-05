Fußball-Bundesliga-Schiedsrichter: Prügelknaben der Nation?

per Mail teilen

Die Fußball-Bundesliga-Saison 2022/23 geht an diesem Wochenende zu Ende. Es ist spannend wie lange nicht mehr. Erst am letzten Spieltag entscheidet sich, wer Deutscher Fußballmeister wird, wer endgültig absteigen muss und wer in der nächsten Saison auf internationalen Plätzen spielen kann. Mit dabei sind auch die Fußball-Schiedsrichter. Sie entscheiden nicht selten auch über Sieg und Niederlage – und ob es für den Verein viel Geld gibt oder nicht. Sie werden eher selten geliebt, meist gehasst, beleidigt, angefeindet. Wie gehen die Unparteiischen mit dem Druck um und empfinden sie sich als „Prügelknaben“ der Nation? Darüber hat Gerald Pinkenburg mit dem Fußball-Bundesliga-Schiedsrichter Felix Brych gesprochen.