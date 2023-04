"Für uns ein großer Erfolg" - Atomkraftgegner zu Ende des AKW Neckarwestheim 2

Die Zeitalter der Atomkraft geht in Deutschland zu Ende. Die letzten drei noch betriebenen AKW werden am Samstag abgeschaltet: Die Reaktoren Emsland in Niedersachsen, Isar 2 in Bayern und Neckarwestheim 2 in Baden-Württemberg. Was dieser endgültige Ausstieg für die Anti-Atomkraft-Bewegung in Deutschland bedeutet, darüber hat SWR-Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch mit Herbert Würth gesprochen, er gehört zum Bündnis "endlich-abschalten Neckarwestheim".

SWR Aktuell: Ich nehme mal an, der morgige Samstag ist für Sie ein guter Tag… Herbert Würth: Ja, das ist für uns ein großer Erfolg, dass jetzt endlich die letzten drei Atomkraftwerke in Deutschland abgeschaltet werden. Wir sehen das auch von daher als eine Bestätigung unsere Arbeit und unseres Widerstandes als AKW- Bewegung, die wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten geleistet haben, dass das auch mit zu diesem Abschalten endlich führt. SWR: Nun hat der russische Angriffskrieg in der Ukraine allerdings dazu geführt, dass bereits stillgelegte Kohlekraftwerke wieder hochgefahren werden. Und die stoßen jede Menge CO2 aus - was Atomkraftwerke nicht tun. Ist für Sie der Klimaschutz nicht so wichtig? Würth: Doch! Der Klimaschutz ist für uns auch immens wichtig. Aber die rasche weitere Energiewende, das wäre der beste Beitrag weg von den Fossilen. Bei Atomkraft muss man allerdings beachten, was in der hitzigen Diskussion bewusst von Spahn, CDU oder FDP ausgeblendet wird: Es gibt Bergwerke, wo Uran abgebaut wird, mit einem Anteil im Erz von wenigen Prozent. Und da braucht man sehr viel Wasser, da braucht man sehr viel Chemie in dem Prozess, bis man endlich die Brennstäbe für AKW hat. SWR: Das ist völlig richtig. Aber wenn wir noch mal auf die CO2-Bilanz schauen: Eine erzeugte Kilowattstunde Strom in einem Kohlekraftwerk führt zu ungefähr 700 bis 900 Gramm Kohlendioxid-Ausstoß. Bei einem Atomkraftwerk sind es nur zwölf Gramm pro Kilowattstunde. Damit ist Atomstrom unter dem Strich auf jeden Fall klimafreundlicher als Kohlestrom. Oder sehen Sie das anders? Würth: Nein, das sehen auch wir als Anti-AKW-Bewegung so. Wir sehen allerdings auch die Hochrisiko-Sache. Wenn man das Beispiel Neckarwestheim nimmt: Da gibt es seit Jahren große Probleme in den Dampfrohren, und es könnte ein Störfall eintreten, bei dem Radioaktivität austritt. Beim Atomstrom müssen wir auch beachten, dass die Langzeitlagerung für die 1.900 Castoren mit dem Atommüll noch vollkommen unklar ist. Auch das ist ein Prozedere, wo sich noch über Jahrhunderte und Jahrtausende ein gefährliches Potenzial darstellt. SWR: Eine aktuelle Umfrage hat ergeben, dass zwei Drittel der Deutschen gegen den Atomausstieg sind. Warum bringt Sie das nicht zum Nachdenken darüber, ob Ihr Eintreten für ein Ende der Atomkraft dann doch der falsche Weg ist? Würth: Die Meinungsumfragen, sind jetzt quasi seit Jahresende bis heute gekippt, was die Stimmung angeht. Das ist allerdings aus unserer Sicht politisch verursacht, weil man auch behauptet hat, die drei AKW müssen im Dezember noch weiterlaufen, sonst hätten wir eine Stromlücke. Im Nachhinein hat sich bestätigt, dass wir die AKWs auch schon im Dezember hätten abschalten können – ohne eine Stromlücke zu bekommen. Wir verstehen natürlich die Befürchtungen, die Sorgen der Bevölkerung. Aber da kann ich nur noch mal sagen: Wir brauchen eine rasche weitere Energiewende, und wir fordern, dass jetzt Milliardeninvestitionen von Bund und den Ländern in Erneuerbare geleistet werden. Das Ausbremsen der Energiewende findet bereits seit 2017 massiv mit neuen Gesetzen statt. Jetzt versucht die Ampel-Regierung seit Ende letzten Jahres, das zu verändern. Wir müssen aber zum Beispiel den ganzen Ausschreibungszwang für Windräder sofort abschaffen. Man müsste eine Mindestvergütung für erzeugten regenerativen Strom sowohl von Wind als auch von Photovoltaik vor mindestens 20 Jahre garantieren. Dann könnten wir da durchstarten. Das Hochfahren der Kohlekraftwerke in dieser Form, wie es jetzt geschieht, das lehnen wir ab und sagen: Mit anderen Maßnahmen könnte das verhindert werden. SWR: Lassen Sie uns zum Abschluss unseres Gesprächs auf Neckarwestheim zurückkommen. Dort hat man über Jahrzehnte hinweg mit dem AKW gut verdient, und deshalb sind viele dort auch nicht so begeistert von der Abschaltung. Haben Sie dafür Verständnis? Würth: Wir haben Verständnis in der Form, dass das „Atomdorf“ Neckarwestheim finanziell natürlich sehr gut gelebt hat. Auch viele der Beschäftigten aus den beiden Atomreaktoren kamen und kommen direkt aus Neckarwestheim. Es ist ja so, dass nicht nur die Gemeinde mit Steuermillionen Vorteile hatte, auch das Atomkraftwerk hat ja alle Vereine gesponsert - Sportverein, neuer Sportplatz, Schützenverein, neue Anlagen. Und auch die Reblandhalle in Neckarwestheim wurde mit den Atomgeldern gebaut. Das ist für uns der Hintergrund, dass es hier auch eine ganz andere Situation für die Gemeinde und auch für die Bürger gibt.