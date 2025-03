"Für immer hier" – Oscarprämiertes Familiendrama in den Kinos

per Mail teilen

Der Oscar für den besten ausländischen Film ging dieses Jahr nach Brasilien – erstmals. "Für immer hier" heißt das Drama von Walter Salles – ist diese Woche bei uns in die Kinos gekommen und SWR-Filmkritikerin Anna Wollner hat "für immer hier“ bereits gesehen und sagt uns, worum es geht: "Es ist ein Polit-Drama über das Schicksal einer Familie und der Film nimmt uns mit in das Alltagsleben in Rio de Janeiro im Jahr 1971." Der Vater Rubens Peiva ist ein ehemaliger Kongressabgeordneter und Kritiker der Militärdiktatur. Eines Tages wird er von der Polizei abgeholt und kommt nicht wieder. Seine Frau Eunice begibt sich auf die Suche. Sie hält die Familie zusammen und bildet sich zur Menschenrechtsanwältin weiter. Erst nach Jahrzehnten hat sie Gewissheit, dass ihr Mann zu den "Desaparecidos" gehört, tausenden von unschuldigen Bürgern, die verhaftet oder entführt und anschließend gefoltert und ermordet wurden. Ob der Kinobesuch lohnt, darüber spricht SWR Aktuell-Moderator Moritz Braun mit SWR-Filmkritikerin Anna Wollner.