Vor fünf Jahren, im Herbst 2015, wollten hunderttausende Menschen nach Deutschland. Viele von ihnen waren auf der Flucht vor dem Bürgerkrieg in Syrien. Von einer „Flüchtlingskrise“ war schnell die Rede – und Bundeskanzlerin Merkel sagte den berühmt gewordenen Satz „Wir schaffen das“. In unserem Schwerpunkt ziehen wir Bilanz und berichten von Beispielen, in denen Integration besonders gut gelungen ist.