Die psychische und physische Gewalt gegenüber Kindern hat in Zeiten von Corona zugenommen. Dazu kommt der Lockdown in vielen Ländern und die Tatsache, dass der Lernstoff kaum mehr aufzuholen ist. In Ländern wie Indien hat außerdem die Armut stark zugenommen. Wir schauen nach Indien und Kenia und sprechen mit Heinz Hilgers, Präsident des Deutschen Kinderschutzbundes über die Situation in Deutschland. mehr...