Vor uns liegen eine Reihe von Fest- und Feiertagen. Für viele verbinden sich damit alte und liebgewonnene Rituale: von den Kinderschuhen vor der Tür am Nikolausabend über das Weihnachtsshopping am verkaufsoffenen Sonntag bis zum Adventskaffee bei Kerzenschein. Vieles von dem funktioniert in diesem corona-geprägten Jahr anders oder gar nicht. Für den Philosophen und Bestseller-Autor Christoph Quarch Gelegenheit, über den Sinn und Wert solcher Rituale nachzudenken - gerade in Zeiten der Pandemie. SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich hat mit ihm daraüber gesprochen.