Der Philosoph und Bestseller-Autor Christoph Quarch hat sich in seinem Frühstücksquarch mit Thema "Glaube" beschäftigt. Im Gespräch mit SWR Akuell-Moderator Jonathan Hadem sagte er, es sei nicht die Aufgabe der Wissenschaft in diesen Tagen Sinnfragen zu beantworten. Das sei eigentlich die Aufgabe der Religionen oder Kirchen. "So ich wie ich das wahrnehme, versagen die Religionen in der Krise gerade komplett", sagt Quarch. Die Kirchen fänden keine "Sprache", wie sie den Menschen Mut zusprechen könnten. Der Philosoph Friedrich Nietzsche habe einmal gesagt: "Gott ist tot." Es zeige sich gerade, so Quarch, "wie recht er damit hatte. Denn mit niemand mehr daran glaubt, ist er wirklich tot."