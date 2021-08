In Düsseldorf beginnt am 28.8. der Caravan-Salon. Die Messe wird ein Fest für die Branche, die boomt wie kaum eine andere im Freizeitsektor. Eine aktuelle Studie zeigt, dass sich fast 20 Millionen Menschen in Deutschland mit dem Thema Caravaning beschäftigen und entweder bereits Besitzer eines Wohnmobils oder Wohnwagens sind einen solchen kaufen wollen. Nach diversen Zulassungsrekorden ist zu erwarten, dass noch in diesem Jahr die Marke von 100.000 Erstzulassungen pro Jahr geknackt wird. Aber was sagt der Caravaning-Boom über unsere Gesellschaft? Ein Thema über das SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch mit dem Philosophen und Buchautor Christoph Quarch gesprochen hat.