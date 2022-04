Frühstücksquarch: Welche Wirkung hat Twitter-Diplomatie im Ukraine-Krieg?

per Mail teilen

"Bösartig ist vor allem Ihre jahrelange Putin-freundliche Politik gewesen, die den barbarischen Vernichtungskrieg gegen den Staat, die Nation, die Kultur und gegen Frauen und Kinder erst herbeigeführt hat." Worte vom ukrainischen Botschafter in Deutschland, Andrij Melnyk. Gemeint hat er damit den früheren SPD-Chef und Ex-Außenminister Sigmar Gabriel. Dieser hatte in einem Gastbeitrag für den Spiegel "gezielte Angriffe" auf Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier kritisiert und Melnyk "Verschwörungstheorien" vorgeworfen. Der Buchautor und Philosoph Christoph Quarch sagte dazu in SWR Aktuell, er empfinde es als "unheilvoll", wenn politische Debatten über Twitter ausgetragen würden.