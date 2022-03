Frühstücksquarch: Tesla-Chef Musk will gegen Putin um die Ukraine kämpfen

Man kommt sich vor, wie in eine andere Welt versetzt: Tesla-Chef Elon Musk, der reichste Mensch der Welt, hat den russischen Präsidenten Wladimir Putin herausgefordert. Der Ukraine-Krieg solle auf dem Weg eines Zweikampfes "Mann gegen Mann" zu entschieden werden. "Der Einsatz ist die Ukraine" twitterte Musk direkt an den offiziellen englischsprachigen Account des Kreml-Chefs. Eine Antwort hat Musk nicht erhalten. Dafür mischte sich der tschetschenische Machthaber Ramsan Kadyrow auf dem Internetdienst Telegram ein und warnte Musk davor, seine "Kräfte mit Putin zu messen." Wäre es nicht so ernst, käme einem so eine Nachricht vor wie ein schlechter Film. Oder steckt mehr dahinter? Darüber hat sich unser Philosoph und Bestseller-Autor Christoph Quarch Gedanken gemacht.