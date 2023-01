Frühstücksquarch: Sollten wir weniger Fleisch essen?

Die Welt steuert auf eine Ernährungskrise zu. Und sowohl der Ukraine-Krieg als unsere Schnitzel, Würstchen und sogar der Pfälzer Saumagen haben damit zu tun. Viele Länder sind von Getreidelieferungen aus der Ukraine abhängig - die fallen nun aus, und wenn das restliche Getreide in reichen Ländern an Tiere zur Fleischproduktion verfüttert wird, fehlt es in den armen Staaten, in den Entwicklungs- und Schwellenländern. Entwicklungsministerin Svenja Schulze ruft deswegen dazu auf, weniger Fleisch zu essen. Kann das etwas bringen? Darüber hat SWR Aktuell-Moderator mit dem Buchautor und Philosophen Christoph Quarch gesprochen.