Frühstücksquarch: Obdachlose in Deutschland

Wieviele Obdachlose es in Deutschland gibt, ist relativ unklar: Offizielle Zahlen gibt es nicht, die Angaben schwanken zwischen 350.000 und einer Million - das hängt auch damit zusammen, ob man Obdachlosigkeit so definiert, dass jemand nachts auf der Straße schläft oder nur tagsüber auf der Straße ist und nachts eine Hilfseinrichtung aufsucht. Aber ob 350.000 oder eine Million - die Zahl ist für ein Land wie Deutschland enorm hoch. Und Fakt ist: Diese Zahl steigt. Auch deshalb, weil Wohnraum immer teurer wird. Der Philoph Christoph Quarch schätzt im Gespräch mit SWR-Aktuell-Moderator Andreas Herrler ein, was es über unsere Gesellschaft aussagt, wenn die Zahl der Wohnungslosen steigt.