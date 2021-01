Diese Woche war es ein Jahr her, dass in Deutschland der erste Corona-Fall registriert wurde. Vieles hat sich seitdem für jeden einzelnen im Alltag geändert. Und andererseits scheinen wir als Gesellschaft immer noch mit den gleichen Problemen zu hadern. Was wir über unsere Gesellschaft und das System, in dem wir leben, gelernt haben, darum geht es diese Woche in unserem Frühstücksquarch. SWR Aktuell-Moderator Jonathan Hadem hat mit dem Bestseller-Autor und Philosophen Christoph Quarch darüber gesprochen.