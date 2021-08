Rund ums Mittelmeer stehen immer Wälder in Flammen. Erschütternde Bilder erreichen uns aus Griechenland und der Türkei. Aber auch im Süden Italiens, in Bulgarien und Rumänien haben extreme Hitze und Dürre zu Waldbränden geführt - ganz zu schweigen von Russland, wo riesige Flächen in Sibirien in Flammen stehen. Die Menschen stehen dem Inferno macht- und hilflos gegenüber. Und je hilfloser sie sind, desto mehr suchen sie nach Schuldigen. Aber wen kann man für solche Desaster zur Verantwortung ziehen? Darüber hat SWR-Aktuell-Moderator Andreas Herrler mit dem Philosophen Christoph Quarch gesprochen.