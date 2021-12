Frühstücksquarch: Die Kirchen erreichen die Menschen nicht mehr

per Mail teilen

Der Philosoph und Buchautor Christoph Quarch hat sich zu Heiligabend seine Gendenken über einen Kirchgang gemacht. Er selbst werde nicht in den Gottesdienst gehen, sagte er im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Dagmar Freudenreich. Quarch meint, dass die Kirchen die Menschen nicht mehr erreichten. "Und wenn überhaupt, dann präsentieren sie sich entweder als moralische Schulmeister oder Anwalt von Randgruppen." Das eigentliche "Feld, das, was man mal Religion genannt hat, das bleibt irgendwie unbebaut", so Quarch. Dabei brauche man die Religion eigentlich dringend.