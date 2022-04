Frühstücksquarch: Dialog und Härte - wie passt das zusammen?

Seit Monaten schwelt es an der russisch-ukrainischen Grenze. Mehr als 100.000 Soldaten, Panzer und Geschütze hat Russland dort zusammengezogen. Deutschlands Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) war in dieser Woche zum Antrittsbesuch bei ihrem russischen Kollegen Sergej Lawrow in Moskau - und will im Umgang mit Russland auf “Dialog und Härte” setzen. Aber lässt sich das eine überhaupt mit dem anderen vereinbaren? Dieser Frage geht der Philosoph Christoph Quarch im Gespräch mit Arne Wiechern nach.