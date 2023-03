Frühstücksquarch: Debatte über Werbeverbote für Junk-Food

per Mail teilen

Jede Woche spricht SWR Aktuell mit dem Philosophen und Bestseller-Autor Christoph Quarch über ein aktuelles gesellschaftliches oder politisches Thema.

Dass extremes Übergewicht ein Gesundheitsrisiko darstellt, ist unbestritten. Ein Drittel aller 6- bis 18-Jährigen in Deutschland sind aus medizinischer Sicht krankhaft übergewichtig, und die Tendenz ist steigend. Das prangern Ärzte, Krankenkassen und Verbraucherschützer schon lange an, ohne dass sich etwas ändert. Jetzt startet Bundesernährungsminister Cem Özdemir einen neuen Versuch. Der Grünen-Politiker will Werbung verbieten, mit der Kinder und Jugendliche dazu gebracht werden sollen, ungesundes Essen zu sich zu nehmen. Die Lebensmittelbranche ist entsetzt und bezeichnet Özdemirs Pläne als "Angriff auf den freien Wettbewerb". Auch Özdemirs Koalitionspartner von der FDP reagieren unwirsch und werfen dem Minister vor, er wolle junge Konsumenten entmündigen. Wie weit darf der Gesetzgeber gehen? Darüber hat SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich mit dem Philosophen Christoph Quarch gesprochen.