Frühstücks-Quarch: Bringt Opfer für die Ukraine! Dreht die Heizung runter!

Die Bilder aus Butscha erschüttern die Welt. Als Konsequenz aus den Gräueltaten der russischen Armee in der Ukraine hat die Europäische Union die Sanktionen gegen Russland verschärft und unter anderem einen Stopp von Kohleimporten beschlossen. Für Christoph Quarch, Philosoph und Buchautor, reicht diese Maßnahme nicht aus. Ein umfassendes Energieembargo hält er für notwendig, um den europäischen Werten treu zu bleiben. Die Gesellschaft als Ganzes müsse deshalb Opfer bringen und Unannehmlichkeiten in Kauf nehmen. "Ich hätte nichts dagegen, wenn wir erst einmal die Privathaushalte und dann die Firmen belasten." Denn eine funktionierende Industrie sei in Krisenzeiten extrem wichtig. Für den Philosophen und Buchautor liegt es deshalb auf der Hand, was zu tun ist: "Daheim jetzt mal für eine Weile die Heizung herunterzudrehen, das scheint mir nicht zu viel verlangt zu sein, wenn wir damit etwas dazu beitragen können, diesen Krieg zu beenden."

Dass die aktuelle Lage auch eine Chance für ein radikales politisches und wirtschaftliches Umdenken ist, erläutert Christoph Quarch im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern.