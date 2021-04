per Mail teilen

Das Gezerre in den Unionsparteien um den Kanzlerkandidaten auf der einen Seite, und die dagegen – nach außen hin – ruhige Präsentation der Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock auf der anderen, haben in den Umfragen zu einem Stimmungsumschwung in Deutschland geführt. Zum ersten Mal liegen Bündnis90/Die Grünen vor CDU und CSU – und das sogar deutlich. Doch die Frage der künftigen Kanzlerschaft nach der Bundestagswahl im September ist mehr als die Wahl zwischen mehr Ökologie und eher konservativer Regentschaft. Es ist auch die Wahl zwischen Alt und Jung, sagt der Philosoph und Buchautor Christoph Quarch im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern.