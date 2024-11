per Mail teilen

Angela Merkel hat ihre Autobiographie "Freiheit" vorgestellt. Die Ex-Bundeskanzlerin hat das Buch zusammen mit ihrer langjährigen Büroleiterin Beate Baumann verfasst. Ganz abgesehen von der Autorin: Was ist das eigentlich für ein Genre: die Politiker-Autobiographie? Was man davon erwarten kann und was nicht, erklärt der Philosoph Christoph Quarch im Gespräch bei SWR-Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch.