Frühstücks-Quarch zu Sondierungen: "Der andere könnte auch Recht haben"

Deutschland hat gewählt. Doch wer künftig regieren wird, steht in den Sternen. Nun stehen zunächst Sondierungen an. So mancher zuckt innerlich zusammen, wenn er dieses Wort hört. Noch ist vielen das zähe und teilweise qualvolle Ringen in Erinnerung, als nach der Bundestagswahl von 2017 CDU/CSU, FDP und Grüne sondiert haben - und dann alles in die Hose ging. Die meisten Kommentatoren sind sich einig: So etwas darf sich 2021 nicht wiederholen. Der Philosoph und Bestseller-Autor Christoph Quarch würde den Verhandlungspartnern empfehlen, mit der Haltung in die Gespräche zu gehen, dass der andere auch Recht haben könnte. "Das heißt, wirklich hinhören, was der andere zu sagen hat – und nicht immer nur das wahrzunehmen, was man selbst erwartet, was der andere sagen würde." - Der Frühstücks-Quarch im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch.