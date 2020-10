Tesla-Gründer Elon Musk will mit seiner Firma SpaceX 42.000 kleine Satelliten ins All schicken. Mit dem Ziel, dass auch Menschen in abgelegenen Regionen einen Zugang zum Internet bekommen. "Starlink" heißt das Projekt. Aber: darf man das einfach so – auch, wenn es nur für einen guten Zweck sein soll? Der Philosoph Christoph Quarch sagt im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich: "Nein, das darf man nicht."