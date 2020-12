per Mail teilen

Weihnachten hat viele Bedeutungen: Fest der Familie, Fest der Liebe, Fest der Geschenke. Und es ist das Fest der Spenden. Etwa ein Fünftel aller Spenden wird in Deutschland in der Weihnachtszeit getätigt. Dazu hat sich auch Christoph Quarch - Philosoph und Buchautor - seine Gedanken gemacht. Die gute Nachricht ist, dass in den ersten sechs Monaten dieses Corona-Jahrs die Spendenbereitschaft der Deutschen gestiegen ist. Durchschnittlich waren es 37 Euro pro Person. Doch dieser Betrag ist Christoph Quarch zu wenig. Warum er der Meinung ist, die meisten Menschen sollten mehr spenden, als sie es bisher tun, erklärt er im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch.