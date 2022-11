Frühstücks-Quarch: Wie viel Kritik halten Autokraten aus?

per Mail teilen

Bestseller-Autor und Philosoph Christoph Quarch gibt jeden Freitagmorgen seinen "Frühstücks-Quarch" im Radioprogramm SWR Aktuell ab. Er sucht sich also jede Woche ein Thema aus, über das er nachdenkt und sich manchmal auch aufregt. Diese Woche geht es um politische Besuche in China, Katar und Kasachstan und Usbekistan. Der Kanzler, die Innen- und die Außenministerin sind zu Gast in mehr oder weniger autokratisch geführten Staaten und führen dort Gespräche zu unterschiedlichen Themen. Gemeinsam haben aber alle, dass der Umgang mit solchen Staaten und Regierungen nicht einfach ist. Welchen Weg Deutschland aber auch die Europäische Union dabei gehen könnten, darüber spricht Quarch mit SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich.