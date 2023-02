Frühstücks-Quarch: Wie viel darf Künstliche Intelligenz?

per Mail teilen

Seit November vergangenen Jahres ist der Chatbot ChatGPT schon im Einsatz, doch erst jetzt dämmert der Öffentlichkeit, was da genau passiert ist: Eine Künstliche Intelligenz schreibt selbständig Aufsätze, beantwortet Fragen, löst Aufgaben - und das auf eine Weise, die das menschliche Schreiben annährend perfekt nachahmt. Nun aber hat sich herumgesprochen, was ChatGPT leisten kann - und die Reaktionen reichen von Entsetzen bis zu Begeisterung. Die einen wittern einen Meilenstein in der Entwicklung Künstlicher Intelligenz, die anderen fürchten einen Niedergang der Kultur. Wohin die Reise führen könnte, hat SWR Aktuell-Moderatorin Jenny Beyen mit dem Philosophen Christoph Quarch besprochen.