Frühstücks-Quarch: Wie müssen wir mit Wölfen umgehen?

Bestseller-Autor und Philosoph Christoph Quarch gibt jeden Freitagmorgen seinen "Frühstücks-Quarch" im Radioprogramm SWR Aktuell ab. Er sucht sich also jede Woche ein Thema aus, über das er nachdenkt und sich manchmal auch aufregt. Diese Woche: Wölfe. Kurz vor der Landtagswahl in Niedersachsen sind die Tiere zum Wahlkampfthema geworden. Viele Wölfe sind in Niedersachsen heimisch geworden. Schäfer klagen darüber, dass Wölfe ihre Tiere reißen würden. Die Unionsfraktion im Bundestag fordert schon die "rechtssichere Wolfsentnahme" in Deutschland zu erleichtern. Im Klartext: Wölfe abzuschießen. Im Weg steht dem allerdings der europäische Naturschutz, der den Abschuss von Wölfen nur in besonderen Fällen erlaubt. Geht Menschenwohl über Tierwohl? Darüber spricht SWR Aktuell-Moderator Andreas Herrler mit Christoph Quarch.