Frühstücks-Quarch: Wie gerecht ist die Gasumlage?

Bestseller-Autor und Philosoph Christoph Quarch gibt jeden Freitagmorgen seinen "Frühstücks-Quarch" im Radioprogramm SWR Aktuell ab. Er sucht sich also jede Woche ein Thema aus, über das er nachdenkt und sich manchmal auch aufregt. Diese Woche geht es um die Gasumlage: Wen treffen die Mehrkosten am härtesten? Benachteiligt die Gasumlage pauschal alle Rentner und Geringverdiener? Wie gerecht kann so eine Umlage überhaupt sein? Diese Fragen versucht Christoph Quarch im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern zu beantworten.