Frühstücks-Quarch: Wenn aus politischer Standfestigkeit politischer Starrsinn wird

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat erneut für eine wehrhafte Demokratie plädiert. Anlässlich des 80. Jahrestags der Hinrichtung der Geschwister Scholl ergänzte er Anfang der Woche in einer Vorlesung an der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität, nötig seien "engagierte Bürgerinnen und Bürger, die in ihrem politischen Urteil moralisch klar und fest sind."

Über diese Aussage würde Christoph Quarch, Philosoph und Buchautor, gerne mit dem Bundespräsidenten diskutieren. "Festigkeit kann ziemlich schnell zu Starrsinn führen. Das führt dann zu mangelnder Kooperationsbereitschaft oder der Fähigkeit, Kompromisse zu schließen." Ein solches Verhalten schade der Demokratie, die vom "Diskurs" lebe. Der Philosoph ergänzt: "Wir brauchen Menschen mit Urteilskraft, die ihre Meinung auch ändern können, wenn die andere Seite gute und überzeugende Argumente hat."

Was sich Christoph Quarch für die Demokratie in Deutschland wünscht, erzählt er ebenfalls im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern.