Frühstücks-Quarch: Welchen Stellenwert hat Arbeit heutzutage?

Bestseller-Autor und Philosoph Christoph Quarch gibt jede Woche seinen "Frühstücks-Quarch" im Radioprogramm SWR Aktuell ab. Er sucht sich also jede Woche ein Thema aus, über das er nachdenkt und sich manchmal auch aufregt. In dieser Woche befasst er sich mit dem 1. Mai und dem Wert der Arbeit.

Am 1. Mai begehen wir den Tag der Arbeit. Es ist ein gesetzlich festgeschriebener Feiertag und nach Ansicht des Philosophen Christoph Quarch ein Relikt aus einer vergangenen Zeit. "Damals galt der Arbeiter als Garant des Fortschritts und als Fundament der Gesellschaft. Davon ist heute nichts mehr übriggeblieben."

Für einen großen Teil der Gesellschaft sei Arbeit eine Art "notwendiges Übel", so Quarch, denn irgendwo müsse das Geld zum Leben ja herkommen. Die Wertschätzung der Arbeit allerdings sei rückläufig. Dass Arbeit immer auch ein gesellschaftliches Projekt ist - wie der 1. Mai nahelegt - sei in Vergessenheit geraten, so der Philosoph.

Welche Rolle unsere Sozialisation für unsere Haltung gegenüber der Arbeit spielt, erklärt Christoph Quarch im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch.