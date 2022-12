Frühstücks-Quarch: Was ist Staatsbürgerschaft noch wert?

per Mail teilen

Bestseller-Autor und Philosoph Christoph Quarch gibt jeden Freitagmorgen seinen "Frühstücks-Quarch" im Radioprogramm SWR Aktuell ab. Er sucht sich also jede Woche ein Thema aus, über das er nachdenkt und sich manchmal auch aufregt. Diese Woche geht es um die neue Migrationspolitik der Bundesregierung. Die will den Einbürgerungsprozess vereinfachen und damit vor allem Fachkräfte aus dem Ausland ins Land holen. Es gibt viel Zuspruch aus der Wirtschaft und von Gewerkschaften, nur FDP, AfD und die Union können sich noch nicht damit anfreunden. Für Quarch stellt sich dabei die Frage, was eine Staatsangehörigkeit überhaupt noch wert ist. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch, wägt Quarch die verschiedenen Haltungen ab und erklärt seine eigene Meinung zum Thema.