Frühstücks-Quarch: Was der neue James Bond-Film mit der Corona-Pandemie zu tun hat

Sein Name ist Quarch - Christoph Quarch. Und diese Woche beschäftigt er sich mit Bond - James Bond. Der neue Film "Keine Zeit zu sterben" hat unseren Philosophen und Buchautor neugierig gemacht. Nicht nur weil der 25. Film der Reihe die Abschiedsvorstellung für Hauptdarsteller Daniel Craig ist, sondern weil sich der Agententhriller mit biologischen Kampfstoffen und artifiziellen Krankheitserregern beschäftigt. Das sei in Bezug auf die Corona-Pandemie ein sehr aktuelles Thema, sagt Christoph Quarch. "Wir wissen immer noch nicht genau, was in Wuhan geschehen ist. Viele Spekulationen, was heute die moderne Biotechnik alles kann, sind im Umlauf. Dieser Film lädt dazu ein, sich das ganz genau anzuschauen und dafür ist es höchste Zeit."

Warum "Keine Zeit zu sterben" für Christoph Quarch außerdem ein Abgesang auf den Westen und die Zerstörung eines Mythos sind, erläutert der Philosoph im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern.