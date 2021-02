per Mail teilen

Bestseller-Autor und Philosoph Christoph Quarch gibt jeden Freitagmorgen seinen "Frühstücks-Quarch" im Radioprogramm SWR Aktuell ab. Er sucht sich jede Woche ein Thema aus, über das er nachdenkt und sich manchmal auch aufregt. Diese Woche: Wir dürfen Karneval oder Fasching zwar wegen Corona nicht feiern, dabei würde uns genau das so gut tun. Warum vermissen wir diese Tage so sehr, an denen man richtig über die Stränge schlägt, und inwiefern bringen sie auch der Gesellschaft etwas? Das klärt er im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch.