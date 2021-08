Die Pop-Sängerin Nena sorgt mal wieder für Schlagzeilen. Bei ihrem Konzert im brandenburgischen Schönefeld missachteten einige Zuschauer die Hygieneauflagen und verließen die ihnen zugewiesenen Boxen. Nena kommentierte dieses Verhalten auf der Bühne mit den Worten: "Mir wird gedroht, dass sie die Show abbrechen, weil ihr nicht in eure Boxen geht. Ich überlasse es eurer Verantwortung, ob ihr das tut oder nicht. Es darf jeder frei entscheiden, genauso wie jeder frei entscheiden darf, ob er sich impfen lässt oder nicht." Konsequenz dieses Statements ist, dass ein für den 13. September im hessischen Wetzlar geplantes Nena-Konzert abgesagt wurde. Der Veranstalter distanzierte sich von ihren Aussagen und von ihrem Auftreten.

Christoph Quarch, Philosoph und Buchautor, sieht durch diese Entscheidung die Freiheit der Kunst gefährdet. "Das ist in meinen Augen das, was man heute als Cancel Culture bezeichnet. Das bedeutet, dass Menschen, deren Meinungen einem nicht passen, aus dem Verkehr gezogen und mundtot gemacht werden." Er teile Nenas Meinung zum Coronavirus nicht. Aber die Absage ihres Konzerts sei eine große Gefahr für die politische Kultur in diesem Land.

Warum Kunst gerade in Zeiten der Pandemie politisch bleiben muss, erläutert der Philosoph und Buchautor im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Astrid Meisoll.