Frühstücks-Quarch: Warum man sich für Armut nicht schämen sollte

Leben mit wenig Geld: für jeden siebten Deutschen ist das Realität. So viele Menschen haben weniger als 60 Prozent des mittleren Nettoeinkommens zum Leben. In absoluter Armut, das heißt in existenzieller Not, leben hierzulande etwa sieben Prozent der Menschen. So weist es der jüngste Bericht der Nationalen Armutskonferenz aus. Aber sind sie an ihrer finanziellen Lage selber schuld? Schließlich könnten diese Menschen einfach mehr oder härter arbeiten. Schaffen andere ja auch. Diese Aussage lässt der Philosoph und Autor Christoph Quarch nicht gelten. Reichtum sei "nur noch in den seltensten Fällen das Ergebnis von Arbeit". Wie ist das in anderen Teilen der Welt? Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Jonathan Hadem erklärt Christoph Quarch, wie Armut in anderen Kulturen bewertet wird und was wir in Deutschland davon lernen können.