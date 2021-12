Frühstücks-Quarch: Warum das Gesundheitswesen in der Corona-Pandemie vor dem Zusammenbruch steht

Die Corona-Pandemie hat gezeigt, dass das deutsche Gesundheitswesen am Limit ist. Gleichzeitig gilt es als das teuerste weltweit. Trotzdem laufen die Intensivstationen der Kliniken in den Hotspotregionen über. Patienten müssen verlegt werden. Der Heidelberger Medizinhistoriker Christian Sammer kritisiert, dass einer gestiegenen Zahl von Intensivbetten immer weniger Personal gegenüberstehe. Privatisierung und Ökonomisierung des Gesundheitswesens trügen die Hauptschuld an dieser Entwicklung, sagt der Philosoph und Buchautor Christoph Quarch. Ein Controller in einer Klinik verdiene mehr als ein Krankenpfleger. "Das ist ein Skandal." Ebenfalls skandalös sei es, "dass Aktionäre und Investoren von medizinischen Einrichtungen jetzt gerade Rendite machen, während Ärzte und Krankenschwestern auf dem Zahnfleisch gehen."

Warum eine Verstaatlichung des Gesundheitswesens für Christoph Quarch keine Lösung ist, erläutert er im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern.