Frühstücks-Quarch: Warum Barbie ein Film über das drohende Scheitern der Emanzipation ist

Barbie ist ein Film, der unterhalten will. Er zeigt jedoch, dass die Emanzipation der Frauen scheitern könnte, sagte der Philosoph Christoph Quarch im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Herrler.

Der Film Barbie ist ein Erfolg. Bisher hat die Produktion weltweit gut 1,3 Milliarden US-Dollar eingespielt. Auch der Philosoph und Buchautor Christoph Quarch hat den Film gesehen.

Barbie: zwischen Frauenideal und Hassfigur

Ihn habe das Thema "von Anfang an interessiert". Denn Barbie sei für viele Frauen deutlich mehr als nur eine Spielzeugpuppe aus der Kindheit. "Die einen erkennen in ihr das ästhetische Frauenideal - für andere ist Barbie die ultimative Hassfigur." Sie sei für das weibliche Selbstverständnis von zentraler Bedeutung und damit auch für die Art und Weise, wie wir miteinander leben würden.

Barbie - eine "sozialpsychologische Diagnose"

Außerdem zeige der Film, was zurzeit in unserer Gesellschaft zwischen Männern und Frauen nicht funktioniere. "Das ist, was ich eine sozialpsychologische Diagnose des Geschlechterverhältnisses nennen würde", sagt der Philosoph.

Barbie lebe ausschließlich in ihrer weiblichen Barbie-Welt. Ihre Wahrnehmung sei maximal oberflächlich. Sie nehme Ken, Vertreter der männlichen Welt, nur als schmückendes Beiwerk wahr. Ken fühle sich deshalb von Barbie ignoriert und instrumentalisiert.

Konsequenz sei sein Aufbegehren und damit werde es spannend: "Ken macht sich zum Protagonisten in einer stupiden Bier- und Muskelmentalität, die man in den USA bei Trumpisten und in Deutschland bei AfD-lern findet."

Barbie als Appell für Emanzipation in der Gesellschaft

Mit Barbie habe Regisseurin Greta Gerwig einen Film über das drohende Scheitern der Frauenemanzipation gedreht. Sie zeige was passiere, "wenn dabei so etwas herauskommt, wie selbstverliebte Instagrammerin, die das Universum mit ihren Po- und Busen-Selfies überfluten". Emanzipation werde mit Narzissmus verwechselt. Das führe zu einem "dummdreisten Macho- und Patriacharts-Getue", das man aus rechten Kreisen kenne und sich wieder im Aufwind befinde. Deshalb sei der Film wichtig, denn Barbie vermittele die Botschaft: "Wir brauchen Emanzipation für unsere Gesellschaft. Wir: das heißt Frauen und Männer."