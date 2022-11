Frühstücks-Quarch: Verliert der Fußball in Katar seine völkerverbindende Wirkung?

Bestseller-Autor und Philosoph Christoph Quarch gibt jeden Freitagmorgen seinen "Frühstücks-Quarch" im Radioprogramm SWR Aktuell ab. Er sucht sich also jede Woche ein Thema aus, über das er nachdenkt und sich manchmal auch aufregt. Diese Woche regt er sich über etwas auf, was viele Fußball-Fans aktuell wenig glücklich macht: die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Christoph Quarch war lange Zeit aktiver Fußballer, aber was da in Katar mit dem Segen der FIFA passiert, damit kann er nichts anfangen. Warum er dabei sogar um die völkerverbindende Wirkung des Fußballs fürchtet, erklärt er im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch.