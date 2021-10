Frühstücks-Quarch: Ungeimpfte Menschen nicht diskriminieren

Wer sich impfen lassen will, muss jetzt auch für Corona-Schnelltestes zahlen. Das heißt, wer zum Beispiel in ein Restaurant möchte, muss dafür tief in die Tasche, fehlt die Covid-19-Impfung. Der Buchautor und Philosoph Christoph Quarch hat sich ebenfalls impfen lassen. Er hält das auch für sinnvoll. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch warnte er allerdings davor, Menschen, die sich nicht impfen lassen möchten, zu diskriminieren. Unsere Gesellschaft müsse in der Lage sein, "solche Menschen mitnehmen zu können." Trotzdem müsse man weiterhin unermüdlich über die Impfungen aufklären.