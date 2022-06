Frühstücks-Quarch: Tankrabatt? Abschaffen!

per Mail teilen

Bestseller-Autor und Philosoph Christoph Quarch gibt jeden Freitagmorgen seinen "Frühstücks-Quarch" im Radioprogramm SWR Aktuell ab. Er sucht sich also jede Woche ein Thema aus, über das er nachdenkt und sich manchmal auch aufregt. Diese Woche: Der sogenannte Tankrabatt der Bundesregierung. Der sollte dafür sorgen, dass die Preise an den Tankstellen sinken. Tatsächlich sind sie aber nach einer Woche wieder auf dem gleichen Niveau wie zuvor. Nützt der Rabatt also vor allem den Mineralöl-Konzernen? Viele vermuten das und sowohl Experten als auch Politiker denken deshalb laut darüber nach, den Tankrabatt wieder abzuschaffen. Über diese Frage sprechen Christoph Quarch und SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich im Interview.